Arde un tractor en Vilaboa (Pontevedra)

Un incendio calcinou este venres un tractor en Vilaboa (Pontevedra). O lume declarouse ao fío das 12,00 horas e xa foi extinguido, segundo informa o 112, que indica que no punto continúan a esta hora varios efectivos de emerxencias arrefriando a máquina.

Foi un particular o que deu a voz de alarma ao 112 Galicia. Segundo detallou, os feitos tiveron lugar nas proximidades da estrada que une Santa Cristina con Larache.

Acto seguido, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Morrazo, a Protección Civil e á Garda Civil.