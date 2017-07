A Xunta eleva o seu teito de gasto un 5,4%, ata 9.487 millóns

O Goberno da Xunta decidiu incrementar un 5,4% o teito de gasto previsto para os orzamentos do próximo ano, ata os 9.487 millóns de euros, segundo aprobou este xoves o Consello da Xunta.

O presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, considerou, con estes datos, que as contas do próximo ano serán "máis ambiciosas" ao contar con "máis fondos" e vinculou este incremento á aposta da Xunta pola "estabilidade" orzamentaria e a "responsabilidade".

De forma paralela, Núñez Feijóo destacou un incremento na previsión de crecemento económico de Galicia tanto con respecto a este ano como de face ao próximo. Tras a previsión inicial do 2,4%, que posteriormente se elevou ao 3%, a Xunta está en disposición de "confirmar" que "a previsión de crecemento oficial da economía galega" para este ano será do 3,1%. Para 2018, que se expuña da contorna do 2,5%, elévase ao 2,7%.

