Representantes do colectivo de acreditados a cátedra da Universidade de Santiago de Compostela (USC) protagonizaron unha mobilización, este venres nas portas do Pazo de San Xerome, para denunciar as "irregularidades" na asignación das cátedras, así como a "fugacidade de prazos" do proceso e a falta de resolución ás alegacións presentadas.

Acreditados a cátedra da USC denuncian 'irregularidades' no proceso | Fonte: Europa Press

O colectivo denunciou que se incumpre "gravemente" a regulación da asignación de cátedras e a falta de información e de resposta ás alegacións presentadas ante as "irregularidades" do proceso.

Desta forma, afirman que a solución vén con "agosticidio", posto que a USC quere resolver as alegacións "case o último día laborable do mes" de xullo, nunha reunión do Consello de Goberno que se celebrou ao mesmo tempo que se desenvolvía a protesta.

Con respecto a isto, afirman que a documentación para a reunión foi enviada o día anterior a medianoite, polo que transcorreu "sen mirar a documentación" e sen que ningún dos acreditados saiba a contestación ás súas alegacións.

A maiores, denuncian a negativa do reitor, Juan Viaño, a escoitar a súa postura, ante o 'non' que recibiu unha representante dos acreditados á súa petición de intervir no Consello.

Con respecto á presentación de alegacións, afirmaron que tivo lugar tras "só" cinco días de avaliación de expediente e que acabou este luns, "entre un fin de semana e o 25 de xullo" --Día de Galicia--.

Criticaron tamén que o proceso de promoción de acreditados iniciouse en período de verán, "aproveitando que todo o mundo está a pechar cartafoles", a pesar de que xa fora solicitado en setembro de 2016.

"TRATO PREFERENTE"

O colectivo pediu tamén "suspender" o procedemento de asignación de cátedras ante o "atropelo de tal calibre" que supón o "trato preferente" a algúns candidatos do grupo de acreditados.

Denunciaron que as listas provisionais das cátedras producíronse "con nomes á beira", de maneira que consideran que as prazas "xa estaban asignadas".

Así mesmo, afirmaron tamén que "non se teñen en conta" os logros académicos do profesorado, o que supón unha violación do principio de "igualdade, mérito e capacidade". Ademais, tampouco saben varémolos utilizados no proceso e foilles negada a documentación que apoia as súas puntuacións nas listas.

NÚMERO "RIDÍCULO DE PRAZAS"

No acto tamén protestaron polo número "ridículo" de prazas convocadas. Segundo o colectivo, convocáronse "só" catro en 2016 e este ano abríronse outras 10; unhas cantidades coas que "non se repoñen" as xubilacións.

Desta forma, o plan de promoción da USC ata 2020 establece que, ata ese ano, aprobaranse 25 cátedras do total de 150 candidatos. Con todo, estiman que un total de 140 catedráticos xubilaranse nos próximos anos, polo que se perderán "tres cuartas partes" das prazas.

O colectivo afirma ademais que o resto de universidades españolas está a sacar un número de cátedras de "30, 40 e mesmo 70" anuais.

A USC é "a única universidade", aseguran, que non "presume" do número de cátedras e que "non quere que os seus membros se convertan en catedráticos", o cal ao seu xuízo "dificulta" o acceso ao financiamento, establece unha "desvantaxe competitiva" e vai "en contra" da propia institución.

NOVAS ELECCIÓNS AO REITORADO, "ÚNICA ESPERANZA"

Ademais, afirmaron que o equipo reitoral "non ten en conta para nada" ao colectivo e pediron que negocie con eles os criterios do proceso para garantir un "decoro mínimo" e a "aparencia" de legalidade dos procesos de asignación de cátedras.

A "única esperanza" que ven son as novas eleccións ao reitorado e os novos equipos directivos da universidade para que non se "pisen todos os dereitos".