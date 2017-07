A Universidade de Vigo asina un convenio de apoio á candidatura de Caballero para que Cíes sexa Patrimonio Mundial

A Universidade de Vigo (UVigo) e o Concello olívico asinaron este venres un convenio de colaboración polo que a institución académica dá o seu apoio á candidatura promovida polo Goberno de Abel Caballero, para que as illas Cíes sexan recoñecidas pola Unesco como Patrimonio da Humanidade.

Foto: Convenio Cíes Uvigo | Fonte: Europa Press

O reitor, Salustiano Mato, destacou que esta iniciativa lles "chamou" desde que o alcalde iniciouna, polo que participaron durante estes anos na sensibilización social, que é "absolutamente imprescindible". No entanto, puxo en valor que con este convenio dáse "un salto cualitativo" a esta relación, xa que se trata de facer a proposta "viable, sostida e avalada".

"Que mellor apoio que o do Campus do Mar para dar valor e evidencias científicas a esta candidatura", remarcou, a colación do que explicou que a universidade porá a disposición o seu traballo para avalar científica e tecnicamente a candidatura e visibilizarla no ámbito internacional.

Pola súa banda, o alcalde considerou que este convenio é "un novo paso" que supón un "salto cualitativamente importante", posto que con iso a universidade avalará cientificamente que as Cíes reúnen "sobradamente" os requisitos para optar a ser recoñecidas como Patrimonio da Humanidade.

CANDIDATURA DA XUNTA

Ao ser cuestionado sobre se isto supón pechar a porta a apoiar a candidatura que presentou a Xunta de Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas a Patrimonio Mundial, o reitor referendou "evidentemente --a súa-- disposición absoluta a colaborar", aínda que apuntou que era unha candidatura que entendían xa "presentada e desenvolvida" coa do Goberno vigués.

Nesta liña, reprochou que a universidade non tivo noticias previas nin posteriores sobre esta proposta da Xunta e só decatouse cando foi convocada a unha reunión. "A clave aquí son as Cíes. Débese impulsar a candidatura que encabeza Cíes, iso está claro", referendou, antes de engadir que o que hai que facer é "traballar en conxunto".

En leste mesmo contexto, Caballero apuntou que descoñece a documentación que presentou a Xunta porque "está oculta", e manifestou que confía en que a Xunta "retire inmediatamente, máis pronto que tarde, a súa candidatura", a cal considerou que é "de obstrución, para evitar a de Cíes", e ten un fin "político-partidario".

"A Xunta non se decatou de que antes da súa inclusión na lista indicativa --de candidaturas--, esíxese apoio social", explicou, antes de insistir en que a proposta autonómica "está rebentada desde o momento en que foi presentada de forma clandestina e sen ningún apoio desta cidade". "Están obrigados, en decencia, a retirala. Fixeron un ridículo cósmico", selou.

O REITORADO VOLVE Á CIDADE

A firma do convenio realizouse este venres no edificio do antigo reitorado da Universidade de Vigo, situado na Rúa O Porto, no que volverá situarse a sede reitoral co obxectivo, dixo Mato, de "achegalo á cidadanía" ata que se abran as novas instalacións universitarias que irán situadas no Berbés.

O rexedor sinalou que se trata dun momento importante para a cidade porque isto supón "o retorno efectivo" da universidade ao corazón da cidade, nun lugar "que sempre se seguiu chamando reitorado". "Emocióname que volva ocupar o seu despacho neste edificio, é a forma de estar máis presente e ser máis visible", concluíu.