A Policía investiga ao alcalde de Xunqueira de Ambía (Ourense), o seu ex e o seu fillo por explotación de inmigrantes

O alcalde da localidade ourensá de Xunqueira de Ambía, José Luís Gavilanes; o seu exmujer, Carmen Limia, e o seu fillo, Antonio Gavilanes (expresidente do Club Ourense Baloncesto) están a ser investigados pola Policía como presuntos autores dun delito contra os dereitos dos cidadáns estranxeiros por ofrecer, supostamente, traballo a tres inmigrantes irregulares, sen un contrato e sen regularizar a súa situación.

José Luís Gavilanes manifestou a Europa Press "ter a conciencia moi tranquila" porque "non hai ningunha relación laboral". Tamén explicou que a súa familia "ofreceu axuda humanitaria a cambio de nada" a varias persoas, a instancias de Cáritas e de asociacións de inmigrantes.

O pasado luns a Brigada de Estranxeiría e Documentación detivo ao alcalde, o seu expareja e o fillo que teñen en común para interrogarlles sobre tres inmigrantes ilegais aos que supostamente ofreceron traballo sen regularizar a súa situación cun contrato nin ofrecerlles ningún pago polos seus servizos.

Tras prestar declaración o tres detidos quedaron en liberdade e o caso trasladouse ao Xulgado número uno.

A Policía explicou que a investigación se iniciou por mor dun suposto matrimonio de conveniencia entre un cidadán senegalés e unha española. A pesar de que o home se atopaba en situación irregular os axentes observaron que facía traballos de limpeza.

A POLICÍA DETECTA TRES CASOS IRREGULARES

O operativo de vixilancia posto en marcha para comprobar a situación laboral do investigado detectou a existencia de tres homes, dous senegaleses e un colombiano, que supostamente estaban a traballar sen contrato para o alcalde ou a súa contorna familiar.

Segundo os axentes os homes entraban en contacto cos investigados a través de Carmen Limia, que era voluntaria en Cáritas. Todos participaron supostamente en programas de inserción laboral desta organización asistencial.

Os axentes comprobaron que realizaban labores de limpeza e de acompañamento a persoas maiores nos vehículos da empresa Transportes Gavilanes, propiedade do alcalde de Xunqueira.; limpaban os pisos nos que se aloxaban os xogadores do Club Ourense Baloncesto (COB) e facían labores de xardinaría na vivenda dos pais de Carmen Limia.

As investigacións tamén constataron que o tres inmigrantes levaban dous anos, ano e medio e seis meses realizando estes labores sen contrato e sen percibir un soldo, senón a cambio de comida e dun aloxamento nun piso do barrio do Couto (Ourense).

Un dos inmigrantes, de orixe senegalesa, xa foi expulsado do país e os outros dous homes están en trámites de expulsión.

"TEÑO A CONCIENCIA MOI TRANQUILA", SINALA O ALCALDE

"Non son un delincuente, nin me dedico a explotar ás persoas. Teño a conciencia moi tranquila", sinalou o alcalde de Xunqueira a Europa Press.

José Luís Gavilanes apuntou que na súa empresa de transportes conta con máis de cen empregados e que "en ningún caso estivo traballando ninguén sen estar dado de alta na Seguridade Social" e cominou á Policía a "comprobalo" preguntando aos seus traballadores.

O alcalde defendeu que a súa familia "deu axuda humanitaria a cambio de nada" a varias persoas a instancias de Cáritas, pero insistiu en que non lle unía "ningunha relación laboral" con ningún do tres inmigrantes.

Tamén recoñeceu coñecer a un do tres, un cidadán de orixe senegalesa, ao que supostamente ofreceu axuda en forma de roupa, comida e mesmo lle axudou --di-- a pagar o aluguer dun piso "durante preto dun ano, porque Cáritas non podía".

"Se cadra excedémonos", sinalou Gavilanes, que considera que "moita xente pode non entender" a implicación da súa familia coa situación dos inmigrantes irregulares, pero que defendeu que "se a Administración non lles axuda, alguén terá que facelo".

Respecto das acusacións contra o seu fillo durante a etapa que estivo a presidir o COB, Gavilanes explicou que a relación se limitaba a que lles regalaba roupa e entradas para acudir aos partidos.

Para o edil a investigación é froito de "algún funcionario que quere rascar unha medalla" pero insistiu en mostrarse "moi tranquilo" porque "non hai nada que investigar" salvo axudas humanitarias.

"Non me arrepinto nin penso cambiar, penso seguir axudando ao que o necesita dentro das miñas posibilidades", abundou respecto diso.