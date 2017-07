Trasladan a dous veciños e desaloxan aos demais dun edificio de Salvaterra por un incendio

Dúas persoas foron trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e o resto de veciños do mesmo inmoble, situado en Salvaterra de Miño (Pontevedra), foron desaloxados, despois de declararse un incendio nunha vivenda da primeira planta.

Segundo informou a Europa Press o 112 Galicia, sobre as 12,50 horas deste venres un particular avisou de que vía "moito fume negro" saír por unha xanela dunha vivenda da rúa Castelao, concretamente no número 17.

Como consecuencia, foron desaloxadas varias persoas e outras dúas tiveron que ser trasladadas ao Hospital Álvaro Cunqueiro, afectadas supostamente por inhalación de fume. Ademais, na vivenda na que se produciu o lume había varios animais e un deles, un cachorro de can, faleceu.

Desde o CAE 112 deuse aviso do ocorrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos bombeiros de Ponteareas, Baixo Miño e Monçao (Portugal), que xa controlaron o incendio, aínda que continúan no punto traballando na súa extinción.