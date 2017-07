O día en que en Sigüeiro está convocada unha manifestación de protesta para esixir a apertura do enlace sur da AP-9, o Ministerio de Fomento anunciou a posta en servizo, tras a finalización das obras, da remodelación do mesmo.

Ligazón de Sigüeiro da AP-9 | Fonte: Europa Press

Enmarcado dentro das obras de ampliación de capacidade da AP-9, a ligazón de Sigüeiro, no quilómetro 55,0 da autoestrada, contaba ata a actualidade soamente cos ramais que permitían os movementos en sentido norte (A Coruña), segundo apunta o departamento de Íñigo de la Serna.

A posta en servizo dos ramais construídos en sentido sur(Santiago) "completa os movementos desde e cara ao sur que faltabannesta ligazón, mellorando así a funcionalidade da ligazón e a mobilidadeentre a AP-9 e a N-550 nese punto", destaca.

A nova ligazón, resalta, permitirá "aliviar o tráfico, principalmente de vehículos pesados procedentes do Polígono Industrial de Sigüeiro e dos próximos polígonos industriais de Santiago, que actualmente transitan pola travesía de Sigüeiro (Oroso) da N-550".

A ligazón "remodelada", segundo Fomento, suporá un "importante efecto dinamizador" do Polígono Industrial de Sigüeiro, adxacente á ligazón.

As obras executáronse, di o ministerio, "mantendo en todo momento adecuadas condicións de seguridade e fluidez do tráfico da AP-9 no tronco e ramais existentes e na propia estrada nacional N-550".

Así mesmo, ampliouse a praia de peaxe existente que conta con catrocabinas adicionais que "mellorarán a explotación da ligazón e oservizo nos períodos de intensidades punta de tráfico".

As obras inclúen o desdobramento da N-550 nun tramo de 460metros, construíndose unha nova glorieta e unha senda peonil nunhadas súas marxes para o Camiño Inglés a Santiago e acceso a uncolexio.

O investimento total foi de 6,5 millóns de euros (obra máisexpropiacións).

ALCALDE DE OROSO

Este mesmo venres, o alcalde de Oroso, Manuel Mirás, anunciou que pediría entrevistarse co ministro de Fomento coincidindo cunha visita de leste a Santiago que segundo dixo estaba prevista para este luns.

Ese día tamén contaban con convocar unha concentración na capital galega para darlle irónicas "felicitacións" polo que consideraron un atraso de "moito tempo" na apertura da ligazón.