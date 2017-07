Grupo San José eleva un 53,6% o seu beneficio neto no primeiro semestre

Grupo San José obtivo un beneficio neto de 7,9 millóns de euros no primeiro semestre de 2017, cun incremento do 53,6% con respecto ao mesmo período de 2016, informou a compañía.

O grupo rexistrou estas ganancias tras elevar ata os 332 millóns de euros a súa cifra de negocios, un 22,8% máis. O resultado bruto de explotación (Ebitda) descende ata os 20,4 millóns, e o resultado de explotación sobe ao redor dos 5 millóns de euros, un 4,4% máis.

Estes resultados son froito do crecemento do 27,3% das vendas da liña de negocio de construción, principal actividade da empresa e que representan o 87,8% do total das vendas do grupo.

As vendas internacionais do sector de construción supoñen un 63% do total desta liña de negocio, crecendo un 24,4%. Pola súa banda, as vendas de construción en España incrementáronse un 32,3%, mantendo en ambos os casos o "bo comportamento" de períodos anteriores.

A carteira de negocio de construción alcanza un volume de 986 millóns de euros e representa o 57% da carteira total da compañía. Ao peche do primeiro semestre de 2017, Grupo San José conta cunha carteira total contratada de 1.723 millóns de euros, dos que o 47% corresponden a contratos no exterior e o 58% a contratos con clientes públicos.

A débeda financeira neta a peche do período, situouse en 89,8 millóns de euros, o que representa unha diminución do 7,5% con respecto á existente ao peche do exercicio 2016.