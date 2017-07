Un buque que transporta produtos químicos atraca en Langosteira tras sufrir unha avaría fronte á costa galega

O buque 'Njord Cloud' atracou este venres no porto exterior da Coruña para reparar a máquina tras sufrir unha avaría cando navegaba fronte á costa galega.

Buque que atracou en Langosteira | Fonte: Europa Press

É un mercante de 138 metros de eslora e nove de calado, que transporta unha carga de 12.000 toneladas de produtos químicos. "Tras comunicar que unha das turbinas da súa maquinaria presentaba problemas, decidiuse atracalo en Punta Langosteira, onde se efectuará a reparación para que poida continuar a navegación nos próximos días", explica a Autoridade Portuaria.

Nun comunicado, sinala que o operativo foi coordinado por Capitanía Marítima e a Autoridade Portuaria da Coruña, coa participación dos servizos portuarios de amarre, remolque e practicaje. A pesar do problema mecánico, o buque entrou na dársena de Punta Langosteira polos seus propios medios, indica.

O presidente da Autoridade Portuaria, Enrique Losada, subliñou que esta situación "volve pór de manifesto a solvencia do porto exterior coruñés para dar resposta a situacións comprometidas na navegación fronte á costa galega".

É un caso similar ao sufrido polo petroleiro 'Max Jacob', que tamén atracou en Langosteira debido a unha avaría no motor. Ese caso, no entanto, resultara máis delicado ao producirse en decembro, nunhas condicións climáticas máis esixentes que as actuais, e ao tratarse dun tanquero de 274 metros de eslora que navegaba cunha carga de 148.000 toneladas de fuel, co que existía un grave risco ambiental que foi neutralizado sen incidencias ao resgardar ao buque no peirao de Punta Langosteira.

Enrique Losada destacou que o porto exterior concibiuse "precisamente para dar solución ás interferencias ambientais e ao risco potencial que causan determinadas mercadorías no porto urbano".

Ademais diso, resaltou que "xa está a mostrar a súa capacidade para propiciar o crecemento dos tráficos portuarios e a captación de novos operadores, cunhas características en canto a calados e superficie loxística que non existen noutros portos da contorna e que o converten nunha localización idónea para situarse como porto industrial e nodo de distribución de grandes volumes de mercadoría".

Desde a súa entrada en servizo en 2012, en Langosteira xa se cargaron e descargado máis de 4 millóns de toneladas de mercadoría. Outorgáronse ata o momento 12 concesións, a maioría para instalacións industriais vinculadas a graneis sólidos e mercadoría xeral, ademais da concedida a Repsol, e ás que se sumará outra gran plataforma para a distribución de hidrocarburos impulsada pola empresa española Deep Water Oil Transhipment Hub.