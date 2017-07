A Deputación de Ourense aproba por unanimidade retirar a Medalla de Ouro da provincia a Franco

A Deputación de Ourense acordou por unanimidade retirar a Medalla de Ouro da provincia ao ditador Francisco Franco, nun pleno no que o PP rexeitou coa súa maioría de votos (14) unha moción que pedía ao ente provincial "instar" á Xunta a adoptar medidas para "recuperar na súa plenitude" o servizo de cirurxía pediátrica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Actuación da agrupación Coros y Danzas, en presenza do ditador Francisco Franco, no ano 1967

Sesenta anos despois de aprobar a concesión da primeira Medalla de Ouro de Ourense ao ditador Francisco Franco, a Deputación Provincial, a única de Galicia que aínda mantiña este recoñecemento, aprobou retirarlla por unanimidade, en cumprimento da Lei da Memoria Histórica e como homenaxe ás vítimas da Ditadura.

"Os tempos son chegados", sinalou en referencia ao himno galego o portavoz socialista Francisco Civeira, que defendeu a retirada deste galardón como "un exercicio de memoria histórica, Xustiza e de rehabilitación dos perseguidos polo fascismo".

Civeira lembrou que a concesión da medalla produciuse en xullo de 1956, con motivo da visita de Franco á provincia para inaugurar a liña férrea entre Sanabria e O Carballiño, e que a súa retirada é un símbolo de que as institucións públicas "deben ter un posicionamento claro de condena ao golpe do 36 e á Ditadura".

EN CUMPRIMENTO DA LEI DE MEMORIA HISTÓRICA

Na súa intervención, o portavoz popular Plácido Álvarez confirmou o apoio da súa formación, "non podía ser doutra forma", en cumprimento ao artigo 15 da Lei da Memoria Histórica, e lembrou que "calquera recoñecemento ao Ditador e ao franquismo están completamente borrados nesta institución".

Álvarez reiterou o rexeitamento do PP á ditadura franquista, pero "tamén a calquera outra forma de goberno ou imposición aos cidadáns onde non haxa plena liberdade de expresión e pensamento".

O portavoz do BNG, Ramiro Rodríguez, apuntou a necesidade de seguir avanzando na condena ao réxime franquista e puxo como exemplo Alemaña, "onde a apoloxía do nazismo é un delito con penas de prisión por negar en público e privado os actos do nazismo".

Rodríguez lamentou que en España "a lei non contempla a apoloxía do franquismo", o que "permite que cada 20 de novembro" haxa actos de homenaxe no Val dos Caídos, "misas polo descanso do genocida" ou "actos de exaltación como o que se vive cada ano en Beade (Ourense)", que considera "deberían ser sancionados de forma inmediata".

RECUPERACIÓN DE CIRURXÍA PEDIÁTRICA NO CHUO

Por outra banda, o Pleno da Deputación rexeitou cos votos maioritarios do PP unha moción socialista que instaba a recuperación do servizo de cirurxía pediátrica do CHUO, garantindo a asistencia cirúrxica 25 horas ao día o sete días da semana e para "evitar derivacións masivas" de menores ao complexo hospitalario de Vigo.

O portavoz do PP, Rosendo Fernández, rexeitou que en Ourense haxa un desmantelamento do servizo, para o que argumentou que no mes de xullo "producíronse 20 intervencións" no CHUO. Fernández defendeu que "a creación dunha área compartida" entre Ourense e Vigo "posibilita sumar recursos para atender aos nenos", dar resposta ás necesidades da provincia e "incrementar as horas de quirófano".

Tamén rexeitou as afirmacións da portavoz socialista Susana Rodríguez, que cualificou a sanidade na provincia como "terceiromundista" e lembroulle que "Ferrol e Lugo non teñen cirurxía pediátrica, o seu hospital de referencia está na Coruña", mentres que "Ourense ten servizos como calquera outra provincia española ".

Para a portavoz socialista, Susana Rodríguez, o funcionamento do servizo en Ourense está a responder ao "compromiso" dos profesionais sanitarios "que pon o que lles falta en recursos en esmero, tempo e tensión, para liquidar todas as deficiencias do sistema".

González pediu aos deputados populares "que se poñan as pilas" e fagan presión para falar "co presidente da Xunta e outros presidentes" para resolver a falta dun quirófano para atender aos 30.000 nenos que hai na provincia.

"Vostedes poderían liquidar este problema con mínimos recursos. Chegaría con que un día á semana viñese de Vigo un cirurxián para axudar ao único que hai en Ourense e poder abrir os quirófanos", abundou.