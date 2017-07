Ferrol rende homenaxe a Ignacio Echeverría coa colocación dunha placa no parque de 'skate' da Malata

A corporación local de Ferrol rendeu homenaxe este venres a Ignacio Echeverría, o español asasinado nos atentados de Londres do mes de xuño, coa colocación dunha placa na súa memoria no parque de 'skate' da cidade.

Ferrol homenaxea a Ignacio Echeverría | Fonte: Europa Press

Trátase dunha "pequena homenaxe a nivel local", segundo destacou o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, a unha persoa que naceu no hospital ferrolán. O emprazamento elixido, as instalacións de 'skate' contiguas ao estadio municipal da Malata, responde a que Echeverría era afeccionado ao monopatín, segundo lembrou Suárez.

Desta forma dáse cumprimento ao acordo da Xunta de Portavoces do pasado 12 de xuño, na que se acordou instalar unha placa conmemorativa en homenaxe ao novo, que foi asasinado os atentados da capital inglesa.

Suárez sinalou que Echeverría foi "vítima dunha barbarie, dun conflito internacional" que require de "medidas doutro tipo" para a súa solución, ao seu xuízo.

A placa inclúe o seguinte texto: 'o Concello de Ferrol en recordo de Ignacio Echeverría, que deixou a súa vida defendendo as nosas liberdades contra a barbarie e o despropósito do terrorismo en Londres o día 3 de xuño de 2017. Homenaxe do pobo de Ferrol polo seu acto heroico e exemplar'.