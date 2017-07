Activo un incendio en Monterrei (Ourense)

Un incendio permanece activo desde as 17,30 horas da tarde deste venres na parroquia de Infesta, situada no muncipio ourensán de Monterrei.

Disto deu conta a Consellería do Medio Rural a través dun comunicado no que sinala que, segundo as primeiras estimacións, a superficie afectada supera xa as 20 hectáreas.

Nas tarefas de control traballan un técnico, tres axentes, 12 brigadas, cinco motobombas e medios áereos.