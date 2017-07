O BNG denunciou este venres "o disparate" de que a Fundación Francisco Franco xestione o Pazo de Meirás (A Coruña) e presentou unha batería de iniciativas parlamentarias para tratar de reverter esta situación.

Olalla Rodil | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado, os nacionalistas subliñan que "a fundación Francisco Franco non pode trasladar información veraz do ocorrido durante a ditadura en Meirás e no conxunto de Galicia".

A portavoz parlamentaria de Cultura do Bloque, Olalla Rodil, manifestou que lle parece "un insulto á memoria das vítimas da ditadura fascista e á dignidade de Galicia".

Ademais, o BNG mostra o seu rexeitamento a que o inmoble continúe en mans da familia Franco "como unha illa de impunidade" e advirte de que reclamará na Cámara a creación dunha comisión que estude a devolución da obra "aos seus lexítimos propietarios, o pobo de Sada".

Por último, a formación instou á Xunta a que se dirixa á familia Franco para expresar o seu rexeitamento "a que sexa esta a entidade encargada das visitas".

PROPOSICIÓN DE LEI

O Bloque presentou recentemente a entidades e colectivos a proposición de lei galega da memoria histórica que prevé impulsar na Cámara. Entre outras medidas, pretende a creación dunha "comisión da verdade" e unha oficina de atención ás vítimas.

A anulación dos xuízos do Franquismo, da simboloxía do réxime, a declaración da Illa de San Simón como "illa da memoria" e a institucionalización do 'Día da Galicia Mártir' son outras das cuestións que recolle o proxecto.

A proposta do BNG vai na liña da que tamén presentou esta xornada En Marea, que aspira á cesión pública do pazo e considera "herdeira ilexítima" á familia Franco.