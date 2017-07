Támara Echegoyen, a primeira

A galega Támara Echegoyen, campioa olímpica en Londres e pentacampioa mundial, segue a facer historia, e converterase na primeira regatista española en formar parte dunha tripulación da Volvo Ocean Race. Será a bordo do Mapfre, proxecto español que participará na edición 2017-18 desta volta ao mundo por etapas que principiará en Alacante o vindeiro 22 de outubro.

Támara Echegoyen, a bordo do 'Mapfre'. | Fonte: @desafioMAPFRE

Antes, a deportista galega debutará na Role Fastnet Race, a travesía de 1.120 quilómetros pola costa sur de Inglaterra, que comezará en Cowes (Reino Unido) o vindeiro 6 de agosto. Esta semana partiu co VO65 Mapfre do porto de Sanxenxo rumbo a Cowes con toda a tripulación, que comanda o tamén campión mundial e olímpico Xabi Fernández.



A ourensá de 33 anos, que foi medalla de ouro na clase Elliott (Match Race) nos Xogos Olímpicos de Londres’2012, dixo sobre o seu debut: “A Rolex Fastnet é unha boa proba para saber ata onde podo chegar e cales son as habilidades que necesito mellorar para ser un punto forte dentro do equipo”.

“Para chegar a este momento foron meses duros de traballo pero estou moi contenta co resultado porque grazas á axuda de todos e, sobre todo ás horas no barco, puiden mellorar neste mundo que é tan novo para min”, sinalou Támara Echegoyen. “Estou moi agradecida sobre todo polo esforzo e o tempo que me dedicaron ata agora para poder mellorar ás alancadas”, engadiu.

Deste xeito, o equipo español saca aproveito a unha das novedades que presenta a Volvo Ocean Race 2017-2018, que busca incentivar a presenza de mulleres a bordo, e pecha a súa tripulación cunha configuración de sete homes e dúas mulleres, xa que xunto á galega Támara Echegoyen estará a australiana-estadounidense Sophie Ciszec, que xa participiou na pasada edición co Team SCA.