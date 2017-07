Morre un pescador ao ser arrastrado por unha onda nun cantil de Ortigueira (A Coruña)

Un pescador que se atopaba no cantil Varra de Ladrido, en Ortigueira (A Coruña), morreu este venres ao ser arrastrado por unha onda. Un particular alertou do ocorrido ao 112 sobre as 19,00 horas.

Nese momento, o 112 pasou o aviso a Salvamento Marítimo, que desprazou ao lugar a 'Salvamar Xaula' e o helicóptero 'Pesca II'. Ademais, solicitaba medios por terra.

Acto seguido, informouse do sucedido aos efectivos do GES de Ortigueira. O 112 tamén puxo a situación en coñecemento do servizo de gardacostas de Galicia e da Garda Civil.

Finalmente, o corpo do home foi recuperado pola 'Pesca II' e levado no medio aéreo ata o Hospital Naval de Ferrol.