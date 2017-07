Excarcerada unha persoa tras unha colisión múltiple en Vigo e outra cuxo vehículo impactou cunha embarcación na Pobra

Unha colisión frontal na que se viron implicados tres turismos a pasada noite en Vigo saldouse cunha persoa ferida. A vítima foi excarcerada polos Bombeiros de Vigo e, posteriormente, trasladada a un centro hospitalario.

O accidente ocorreu na rúa Venezuela coa Praza Elíptica, á altura do número 30. Un particular deu a voz de alarma ao 112 ás 22,30 horas. Entón, o 112 informou aos Bombeiros, á Policía Local, a Protección Civil e a 061-Urxencias Sanitarias.

Outra persoa tivo que ser excarcerada tamén tras sufrir un accidente de tráfico na Pobra do Caramiñal (A Coruña). O turismo no que viaxaba a vítima chocou contra unha embarcación que se atopaba aparcada. Debido ao impacto, o pé da persoa accidentada quedou atrapado. Foi trasladada ao hospital do Barbanza.

Os feitos ocorreron na parroquia de Ou Xobre, no lugar da Garita, ao fío das 18,20 horas deste venres. Nese momento o 112 recibiu a alerta do sinistro a través da Policía Local, que solicitaba unha ambulancia.

A partir de aí, o persoal do 112 pasou o aviso a 061-Urxencias Sanitarias, a Protección Civil e aos Bombeiros de Ribeira e de Boiro.

COLISIÓN ENTRE COCHE E CAMIÓN

Por outra banda, dúas mulleres resultaron feridas na mañá deste sábado despois de que o coche no que viaxaban chocase contra un camión en Mañón.

O 112 tivo constancia do sinistro a través dun particular pasados uns minutos das 7,00 horas. Indicou que se produciu un accidente de tráfico na estrada xeral que une Ortigueira e Viveiro, xusto á entrada de Ou Barqueiro.

Foi nese momento cando o persoal do 112 alertou aos Bombeiros do Eume, a 061-Urxencias Sanitarias, aos axentes de Tráfico, a Protección Civil e ao GES de Ortigueira.