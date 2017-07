Tentan estafar 200.000 euros a un axente que vendía a súa casa por internet e son detidos nun hotel de Santiago

A Garda Civil detivo en Galicia a tres persoas (dúas de nacionalidade croata e un italiano), pertencentes a un grupo activo que mediante o método coñecido como 'rip deal' pretendían estafar 200.000 euros a unha persoa que publicitara a venda da súa vivenda a través de internet.

Durante varios días, segundo informa a Benemérita, os estafadores tentaron convencer para levar a cabo a operación a unha vítima que nesta ocasión resultou ser un axente da Garda Civil con "gran experiencia" na loita contra este tipo de redes criminais.

Nesta tipoloxía delituosa, a primeira toma de contacto establécese por teléfono, xeralmente desde Reino Unido ou Italia, e nela un membro da organización contacta coa vítima e infórmalle de que está moi interesado na compra da súa vivenda publicitada xeralmente a través de redes sociais.

O estafador manifesta actuar en nome dunha terceira persoa, empresario ben situado con negocios en toda Europa, dedicado ao sector inmobiliario.

A continuación, os estafadores ofrecen un prezo superior ao de venda que figura nos anuncios de internet, a cambio de facer parte do negocio en 'B', vulgarmente coñecido como diñeiro negro.

Unha vez convencido o vendedor para levar a cabo cómpraa-venda, os estafadores manifestan á victima que posúen gran cantidade de billetes de 500 euros e, ao non poder introducilos no circuíto financeiro do seu país, solicitan o cambio por outros de menor valor, ofrecéndolle por iso unha substanciosa comisión.

Unha vez que vendedor e estafadores reúnense, xeralmente en habitacións de hoteis de luxo para realizar a transacción, os delincuentes "hábilmente" e con "diversas artimañas", segundo destaca a Garda Civil, fan entrega á vítima de billetes de 500 euros falsos, percibindo a cambio billetes de curso legal.

NUN HOTEL DE SANTIAGO

Na 'Operación Legajo', desenvolvida nun hotel de Santiago de Compostela, un dos membros da rede acompañou á vítima a unha sala de reunións na que esperaba outra persoa que finxía ser un empresario adiñeirado con negocios en toda Europa.

Posteriormente, estas dúas persoas mostraron á vítima varios tacos de billetes de 500 euros, propóndolle que os contase. Unha vez contado o primeiro taco de billetes, pasaba novamente a mans dos estafadores que o introducían nunha bolsa para o seu transporte.

Mediante diversas artimañas coas que distraían a atención da vítima, introducían na bolsa un taco distinto con billetes falsos, entregando á vítima o mesmo taco de billetes de curso legal que previamente xa contara. "Isto realizábano en repetidas ocasións ata completar a cantidade", explica a Benemérita.

Unha vez que se fixo o reconto do diñeiro e o delincuente que se facía pasar por potentado empresario dispúñase a abandonar a sala, a Garda Civil procedeu á detención das dúas persoas que se achaban no interior do hotel, así como dunha terceira que lles esperaba no exterior nun vehículo e que tentou darse á fuga no momento que detectou a presenza de policial.

MÁIS DE 800 BILLETES FALSOS DE 500

No momento da detención, os axentes acharon no interior do vehículo 804 billetes de 500 euros falsos, 44 billetes de 500 euros de curso legal, maquina contadora, luvas, etcétera.

A Garda Civil resalta que unha das persoas detidas durante a operación fora detida meses antes por uns feitos similares.A operación foi desenvolvida polo equipo contra o crime organizado (ECO-Galicia) da unidade central operativa da Garda Civil.