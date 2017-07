Leiceaga concorrerá ás primarias para liderar o PSdeG

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, anunciou este sábado a súa intención de concorrer ás primarias para liderar o partido.

Leiceaga en Santiago

Confirmouno tras varias ocasións nas que indicou que estaba a meditar a decisión, e despois de que a xestora dos socialistas galegos establecese o calendario para as eleccións.

Así as cousas, xa son tres os aspirantes a facerse co liderado do PSOE galego: o militante Gonzalo Caballero, o deputado Juan Díaz Villoslada e o actual portavoz do PSdeG na Cámara autonómica, Xoaquín Fernández Leiceaga.