O pleno do Parlamento debaterá o martes o teito de gasto de Galicia para 2018

O pleno do Parlamento debaterá o martes que vén, 1 de agosto, o teito de gasto de Galicia para 2018, que a Xunta aprobou este xoves en Consello elevándoo un 5,4% con respecto ao de 2017, ata os 9.487 millóns.

O conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, no pleno do Parlamento | Fonte: Europa Press

A convocatoria determinada na xunta de portavoces deste venres fixa a sesión na Cámara autonómica para as 10,30 horas, co único punto na orde do día de debate e votación do limite de gasto non financeiro da comunidade para o próximo exercicio.

O Goberno galego decidiu incrementar un 5,4% o teito de gasto non financeiro previsto para os orzamentos do próximo ano, ata os 9.487 millóns de euros, segundo aprobou este venres na súa reunión semanal. Isto suporá que o gasto da comunidade poderá aumentar ata en 490 millóns respecto ao orzamento aprobado para 2017.

Así o anunciou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que precisou que Galicia é a primeira comunidade que aproba o seu teito de gasto para o próximo ano, tras a reunión do Consello de Política Fiscal e Financeira deste xoves.

Núñez Feijóo chamou a atención sobre a importancia dunha xestión responsable para poder sacar adiante este teito de gasto, aumentar os investimentos e "manter os servizos públicos con máis ambición".

Nesta liña, reivindicou que Galicia "é a autonomía que menos aumentou a débeda pública desde 2009", o que permitirá que "o incremento real da capacidade de gasto" sexa "aínda maior", debido á redución dos gastos financeiros.

Con esta evolución, segundo destacou, Galicia xa recuperou "a metade da capacidade de investimento" que perdeu durante a crise e dispón de 1.000 millóns máis que fai catro anos para os seus orzamentos.

NOVAS PREVISIÓNS DE CRECEMENTO

Do mesmo xeito, o titular do Goberno galego tamén anunciou unha nova revisión á alza das previsións de crecemento para este ano e o que vén, en ambos os casos por encima da media española.

Tras a previsión inicial do 2,4% de crecemento para este ano, que posteriormente se elevou ao 3%, a Xunta elevouna ata o 3,1%. Para 2018, que se expuña da contorna do 2,5%, sobe ao 2,7%.

Este aumento do PIB vén acompañado dunha "intensa recuperación do emprego", tal e como "reflicte" a Enquisa de Poboación Activa coñecida este xoves, segundo a cal Galicia leva 13 trimestres consecutivos reducindo o paro e conta con 21.400 desempregados menos que hai un ano.