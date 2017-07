O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmou, ante a visita o vindeiro luns do ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que "todo o mundo sabe que os galegos" non están "moi satisfeitos" cos prazos da chegada do AVE á comunidade.

Feijóo, na entrevista en Onda Cero | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista en Onda Cero, recollida por Europa Press, o líder dos populares galegos foi preguntado pola reunión que manterá o luns con De la Serna, ante a que dixo que lle preguntará por asuntos como a alta velocidade.

Con todo, valorou que "é un bo sinal que veña a Galicia para dar conta de como vai a execución orzamentaria". "Todo o mundo sabe que os galegos non estamos moi satisfeitos cos prazos do AVE, que han ido aprazándose practicamente por todos os gobernos", engadiu.

A continuación, sinalou que "non é verdade que non se utiliza" a alta velocidade en Galicia, "porque o que está a funcionar, o eixo atlántico, é unha das vías con maior incremento de pasaxeiros de España". "E unha vez teñamos conexión entre Ourense e Lubián, Ourense-Zamora, seguro que miles de pasaxeiros... vai ser unha vía moi frecuentada", augurou.

Por iso, reiterou que lle pedirá ao ministro datos sobre "que leva de execución este ano" e "como ten previsto terminar 2017", así como un compromiso para "que siga reiterando que ese AVE ten que entrar en Galicia en 2019".

Ademais, lembrou que falarán doutros asuntos como a transferencia da AP-9 e "outras cousas", antes de lamentar que o ano de Goberno "en funcións" supuxo que Galicia perdese "un ano". "Un ano máis de atraso no tren de alta velocidade", apostilou.

RAJOY

Por outra banda, preguntado pola declaración do presidente do Executivo central, Mariano Rajoy, no xuízo da Gürtel, opinou que "quere dicir que en España a democracia funciona" e que "a xustiza pode chamar a calquera a declarar".

"Acudiu, cumpriu co seu deber e declarou como testemuña", indicou, antes de asegurar que os populares quedaron " moi tranquilos" aínda que xa o estaban "antes". "Os que pretendían facer parecer a Rajoy como un procesado", avisou, "e non como unha testemuña, non conseguiron os obxectivos que perseguían".

Ademais, sobre a polémica polo avogado que lle recriminou unha resposta "á galega", Feijóo puntualizou que non sabe "exactamente" que quixo dicir, pero advertiu de que "polo si ou polo non lle diría 'e a moita honra". "Un galego contesta á galega a moita honra", incidiu.

Así, avisou de que "se detrás diso hai un ton despreciativo", laméntao, "porque non creo que sexa bo desprezar a un pobo que demostrou que é moi coherente, moi prudente e moi reflexivo".

SUBSTITUCIÓN

Interrogada sobre se cre que Rajoy está preocupado por que sexa a súa substitución, Núñez Feijóo dixo que non e asegurou que non lle ve "preocupado polo que se diga e moito menos en relación a este tema e moito menos en relación" á súa persoa".

"Coñecémonos desde hai tempo, sabemos o que pensamos sen necesidade de falalo e sempre tivo o apoio do seu partido e do presidente da Xunta, como non podería ser doutra maneira", resolveu.

PRIORIDADES

Por último, cuestionado xa sobre a inauguración do curso político en setembro --Feijóo informou de que prevé irse de vacacións durante a segunda quincena de agosto--, dixo que entre as súas "prioridades" están aprobar o orzamento de Galicia para 2018 no último trimestre do ano.

Reivindicou ser a primeira comunidade "que sabe que vai telo" e interpretou que a "estabilidade política ten un enorme valor político, pero tamén económico".

A maiores, avogou por "insistir e persistir no emprego", que é, segundo recalcou, a "clave" no Estado de benestar. Por último, mencionou a vontade de sacar adiante unha lei para o impulso da instalación de empresas en Galicia, tendo en conta que "Portugal está a facer os deberes". "Temos que competir con Portugal (...) creo que a competencia é boa", comentou.