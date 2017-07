Tres persoas trasladadas ao hospital de Cee despois dun accidente de tráfico en Vimianzo (A Coruña)

Tres persoas resultaron feridas nun choque entre dous coches este sábado en Vimianzo (A Coruña). Segundo informa o 112, as vítimas foron trasladadas ao hospital de Cee.

Un particular alertou ao 112 ás 11,30 horas. Nese momento, o 112 puxo a situación en coñecemento de 061-Urxencias Sanitarias, dos Bombeiros de Cee, da Garda Civil de Tráfico, de Protección Civil e do servizo de mantemento da estrada.

O sinistro, en concreto, produciuse na estrada AC-552, no cruzamento de Berdoias.

Por outra banda, unha colisión entre dous turismos no termo municipal coruñés de Oroso saldouse este sábado tamén cunha persoa ferida.

O 112 tivo constancia do ocorrido ao fío das 11,00 horas a través do condutor dun dos vehículos implicados. Indicou no seu relato que o sinistro tivo lugar en Sigüeiro, na avenida de Grabanxa, á altura do número 29.

A partir de aí, o 112 pasou o aviso sobre o sucedido a 061-Urxencias Sanitarias, Protección Civil, Garda Civil de Tráfico e Bombeiros de Ordes.