Ve no PSOE unha "caricatura" e unha "muleta" de Podemos e ironiza con que "xa non ten o catro siglas, ten dúas: Pedro Sánchez"

Feijóo en clausúraa da xunta directiva do PP de Galicia | Fonte: Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS

O presidente do PPdeG e titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cargou este sábado contra un PSOE que "segue sen saber quen é" e que, ao seu xuízo, "está a perder a súa historia" con Pedro Sánchez á fronte da secretaría xeral, e tamén contra as 'mareas', que, na súa opinión, "seguirán sendo unha incógnita" nos gobernos locais, pois "non hai proxectos" senón "inacción permanente".

Así arremeteu o líder dos populares galegos ao peche da xunta directiva do partido, na que defendeu que os galegos "non teñen nada que envexar" a outras comunidades nin a outros concellos de España, nos que hai "inestabilidade", "incerteza" e "rupturas".

"A oposición está exactamente igual que hai un ano", afirmou. Con respecto ao PSdeG, sinalou que "segue sen saber quen é nin onde está"; mentres que, ao seu modo de ver, as 'mareas' seguen "enfrascadas nas súas loitas internas"; e o BNG "está onde sempre estivo: tentando repartir carnés de bos e malos galegos".

Feijóo reivindicou que o Goberno galego fixo, no nove meses que transcorreron da lexislatura, "máis que o que fixeron os gobernos locais" das cidades galegas, esgotada xa a maior parte do seu mandato, no que, segundo criticou, non hai "ningún proxecto completo".

Viu nas urbes "parálises" como resultado dos "multipartitos" das formacións "que perdían as eleccións" e aos cales "Galicia dixo 'non'".

A continuación, destacou que Galicia vai ter a "oportunidade", nas próximas europeas e nas municipais, de "comprobar os gobernos que cumpren e os gobernos que paralizan".

En concreto, sobre as 'mareas' afirmou que "chegaron ás alcaldías a pesar de que eran unha incógnita" e que os alcaldes de Ferrol, Santiago e A Coruña só puxéronse de acordo, segundo resaltou, "nunha cousa: en que non queren que Luís Villares sexa o seu portavoz".

PEDRO SÁNCHEZ, "NOVO LÍDER VELLO"

Feijóo atribuíu este "mérito" das administracións locais á "colaboración" do PSOE e do PSdeG e do seu "novo líder vello": Pedro Sánchez. Este dirixente, engadiu, ten a "obsesión" de construír o partido á súa "imaxe e semellanza", "perdendo a súa historia" e "perdendo o liderado da socialdemocracia en España".

Ademais, ve na formación unha "caricatura" e unha "muleta" de Podemos e das 'mareas', á vez que "reduce as siglas" do seu partido, porque "o PSOE xa non ten o catro siglas, ten dúas: Pedro Sánchez".

"Lamentablemente, o PSdeG vai ser e é o que queira Pedro Sánchez", concluíu, e está "a ver que van facer en outubro", en referencia ás eleccións primarias para determinar quen será o próximo secretario xeral dos socialistas galegos.

"A OPOSICIÓN ESTÁ PARADA"

"Mentres a oposición só mira para ela mesma" e "está parada", Galicia "segue movéndose", segundo defendeu Feijóo, quen declarou que o PP galego goberna con "a tranquilidade de ter os deberes feitos".

O presidente agradeceu tamén a "confianza" dos galegos, que "recoñecen que o Goberno mantén estables as institucións", e reafirmou o seu compromiso de "acompañar a Galicia" na redución "sólida e constante" do desemprego, a "marca de exportacións", o crecemento da industria e do fomento do investimento e a implantación empresarial, sen "trabas absurdas".

Neste sentido, sobre a norma que prevé sacar adiante o seu Executivo para favorecer a implantación de empresas na comunidade, aseverou que "as leis, cando non son correctas, hai que reformalas para conseguir esa actividade económica".

Ademais, por outra banda, dixo que a Xunta vai esixir "a todas as empresas que cumpran as leis", en alusión velada a Ferroatlántica, á que a Xunta denegou recentemente o permiso para vender os seus centrais da Costa da Morte.

Por último, incidiu en que "o único que vale en política son os compromisos cumpridos", o cal seguirá facendo "ata o final da lexislatura, a finais do ano 2020", co que confirmou que non haberá eleccións autonómicas ata entón.