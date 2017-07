Prisión por atracar dúas farmacias na Coruña con intimidación aos empregados e levar 120 euros

A Policía Nacional detivo na Coruña a un home por atracar dúas farmacias da cidade con intimidación aos empregados. De 40 anos de idade, conta con máis de vinte arrestos anteriores, e por estes roubos levou 120 euros.

O primeiro dos roubos ocorreu sobre as 12,00 horas do pasado día 19 de xullo, segundo informa a Policía. Un home accedeu a unha farmacia da cidade e dixo "isto é un atraco". Esixiulle ao empregado que lle dese todo o diñeiro que tiña ou, pola contra, sacaría a pistola que levaba.

Ante tal ameaza, o empregado deulle o diñeiro e o asaltante fuxiu do lugar. Logrou apoderarse duns 70 euros en efectivo. Varias dotacións policiais acudiron ao lugar para entrevistarse co prexudicado pero non conseguiron localizar ao autor dos feitos.

Sobre as 19,00 horas do día seguinte, 20 de xullo, o mesmo home entrou noutra farmacia situada nas proximidades da Rolda de Outeiro. Díxolle ás empregadas que ía atracarlles e ameazoulles con sacar un coitelo, á vez que se metía a man nun dos petos.

As empregadas, intimidadas pola situación, déronlle o diñeiro que tiñan, que era 50 euros. O asaltante marchouse de alí e as prexudicadas avisaron á Policía.

Entón, segundo o relato da Policía, iniciouse unha investigación para esclarecer os roubos e lograr identificar e deter ao autor dos feitos.

O 21 de xullo, sobre as 19,25 horas, un indicativo policial observou nunha das rúas do centro da cidade a un home que respondía ás características físicas do atracador.

Decidiron identificarlle e avisar aos axentes encargados da investigación dos atracos, que xa no lugar, e tras realizar as comprobacións policiais pertinentes, procederon á detención do mesmo como presunto autor dos dous roubos en farmacias cometidos días antes.

Confeccionáronse as correspondentes dilixencias policiais, que foron remitidas á autoridade xudicial, que decretou o seu ingreso en prisión.