Máis de 500 persoas acoden á terceira romaría internacional de Abanca, no mosteiro de San Rosendo de Celanova

Abanca celebrou este sábado no Mosteiro de San Rosendo de Celanova, en Ourense, a terceira edición da súa romaría internacional. O presidente da entidade, Juan Carlos Escotet; o conselleiro delegado, Francisco Botas; e o presidente de honra, Javier Etcheverría, compartiron o encontro con máis de 500 clientes non residentes do banco procedentes de varios países europeos e americanos.

III Romaría Abanca Internacional | Fonte: Europa Press

Durante a súa intervención, Escotet destacou ante os asistentes que "Abanca é un proxecto con dúas características fundamentais: en primeiro lugar, a súa visión a longo prazo, para perdurar no tempo; en segundo lugar, o seu compromiso coa contorna, que se traduce en realidades palpables como a concesión de crédito a empresas e familias, o mantemento de emprego de valor en Galicia, ou as accións de responsabilidade social corporativa".

A maioría dos presentes proceden dos países nos que Abanca ten presenza, como Alemaña, Arxentina, Brasil, Francia, México, Reino Unido, Panamá, Suíza e Venezuela, ademais de Estados Unidos e Porto Rico, segundo explica a entidade nun comunicado de prensa.

Os participantes gozaron dunha mañá que incluíu unha visita guiada polo mosteiro, construído no século X e declarado Ben de Interese Cultural e Patrimonio Histórico de España.

Así mesmo, tiveron a oportunidade de asistir a un concerto de órgano e, máis tarde, á actuación da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. A xornada concluíu cunha comida.

A romaría contou tamén coa asistencia de José Luís Ferro Iglesias, alcalde de Celanova, e de Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Emigración da Xunta.