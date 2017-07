O Estado asume só o financiamento da gratuidade dos tramos O Morrazo-Vigo e A Coruña-A Barcala da AP-9

A Administración Xeral do Estado considerou "conveniente dar a conformidade" á solicitude presentada pola Xunta e asumir "por si soa" o custo do financiamento das gratuidades dos percorridos O Morrazo-Vigo e A Coruña-A Barcala, e inversos, da autoestrada AP-9, "na súa totalidade".

Así o recolle un decreto que publica este sábado o Boletín Oficial do Estado (BOE), no que o Ministerio de Fomento lembra que a supresión do cobro da peaxe a todos os vehículos que efectuasen os citados percorridos decidiuse no seu día "co fin de solucionar os problemas de tráfico" deses itinerarios.

A medida adoptouse de forma que se financiaba pola Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia, "a partes iguais". De agora en diante, será o Executivo central o que asuma este custo "na súa totalidade", segundo recolle a norma.

Relata que "durante o período transcorrido desde a entrada en vigor" púxose de manifesto "unha diferente evolución dos ingresos pola peaxe dos tramos nos que se implantou a supresión do cobro respecto dos do resto da autoestrada".

"Os importes abonados pola Administración Xeral do Estado e a Xunta de Galicia en concepto de compensación difiren substancialmente dos que percibise a sociedade concesionaria de non adoptarse a citada medida", asevera.

Por este motivo, considera esta situación "prexudicial para as administracións implicadas" e fala de "un certo enriquecemento inxusto para a sociedade concesionaria", polo que estima necesario modificar o procedemento de compensación.

REUNIÓN O LUNS

Precisamente, a AP-9 centrará en boa parte a reunión que este luns manterán o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Este encontro producirase nun contexto no cal o Goberno de España volveu a vetar que o Congreso debata a proposta para a transferencia da titularidade desta autoestrada a Galicia, aprobada por unanimidade no Parlamento galego.

IMPORTES "INFERIORES"

O decreto que publica esta xornada o BOE modifica, en concreto, o convenio entre a Administración Xeral do Estado, a Xunta e a sociedade concesionaria, Audasa, que se aprobou en 2006.

Os novos importes de compensación calculados son "inferiores" aos compromisos de gastos autorizados polo Consello de Ministros dese ano, segundo apunta a norma, "o cal --di-- permite e motiva que a Administración Xeral do Estado asuma por completo o financiamento".

Á vista disto, establece tamén que, co fin de regular as novas condicións, "haberá de axustarse o cálculo da retribución coa que compensar á sociedade concesionaria pola aplicación da medida adoptada no ano 2006, definir o novo prazo do seu abono e determinar a administración que asumirá o custo da mesma". Por iso é polo que o decreto publicado este sábado modifique o convenio subscrito hai 11 anos.