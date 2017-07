Estabilizado o lume que arrasou 172 hectáreas en Monterrei (Ourense)

A Consellería de Medio Rural informa de que ás 16,35 horas deste sábado quedou estabilizado o lume rexistrado no concello ourensán de Monterrei, na parroquia de Flariz, onde o incendio arrasou 172 hectáreas.

Este incendio iniciouse ás 19,23 horas na parroquia de Flariz e estendeuse despois á de Vilaza. Segundo as últimas estimacións, afectou unha superficie dunhas 172 hectáreas. No seu control levan traballando un técnico, nove axentes, 32 brigadas, 15 motobombas, unha pa, 11 helicópteros e catro avións.

Permanece tamén estabilizado desde as 8,26 horas deste sábado outro incendio no mesmo concello de Monterrei, na parroquia de Infesta, que comezou o venres ás 17,30 horas, e segundo as últimas estimacións afectou unha superficie dunhas 56 hectáreas.

No seu control levan traballando un técnico, sete axentes, 26 brigadas, 11 motobombas, unha pa, 13 helicópteros e seis avións.