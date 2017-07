O deputado e candidato á Secretaría Xeral do PSdeG Juan Díaz Villoslada asegurou que o seu "estilo" na carreira por liderar aos socialistas galegos --na que tamén se postularon Xoaquín Fernández Leiceaga e Gonzalo Caballero-- non será "tratar de colgar etiquetas" aos outros candidatos.

Gonzalo Caballero E Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

"Tratar de colgar etiquetas a outros non vai ser o meu estilo. Prefiro mirar cara a adiante, falar de proxectos. Se esas son as formas de tratar de confrontar por parte doutros candidatos, como digo, non vai ser a miña forma de formular o debate", aseverou Villoslada este sábado en declaracións a Europa Press.

Así se pronunciou o deputado logo das declaracións do portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, durante a presentación da súa candidatura ás primarias. Alí, Leiceaga indicou que a súa proposta para liderar aos socialistas galegos carece de "etiquetas" ou "tutelas" e non está feita para "gardar o sitio a ninguén" nin "estar á sombra de ninguén".

Así as cousas, Villoslada afirmou que non sente aludido por estas palabras. "Iso é algo que eu tamén podo dicir doutros", engadiu, para logo matizar que non quere "entrar nunha dialéctica que realmente carece de contido".

"O que estamos é á sombra da militancia. Os militantes van ser os que se van pronunciar. Os apoios hai que buscalos entre a militancia", remarcou, antes de asegurar que cre que a carreira pola secretaría xeral non vai afectar ao clima do grupo parlamentario a pesar "da visión mediática que pode terse disto".

GRUPO PARLAMENTARIO

"Creo que unha das fortalezas é ser capaces no grupo de manter a mesma cohesión e a mesma visión de traballo en equipo", declarou tras confesar que se mantiveron conversacións nos últimos días sobre esta cuestión entre o propio Villoslada e Leiceaga. "Non debería haber maiores problemas", resolveu.

Así mesmo, a través do proceso interno aberto no PSdeG que confluirá no mes de outubro coa celebración de primarias e o congreso galego, chamou a que o partido en Galicia consiga "mirar cara a adiante sen demasiados lastres orgánicos do pasado".

Nesta liña, recoñeceu que el é quen presenta "menos traxectoria orgánica" en comparación con Gonzalo Caballero ou Leiceaga, que ten "moita máis", algo que "ás veces pode ser unha fortaleza" e "ás veces unha debilidade ante novas necesidades de apertura, de osíxeno".

GONZALO CABALLERO

Pola súa banda, en declaracións este sábado a Europa Press, o tamén candidato á Secretaría Xeral do PSdeG Gonzalo Caballero evitou "interpretar" as declaracións feitas por Fernández Leiceaga durante a presentación da súa candidatura.

"Non podemos cometer erros caendo en operacións deseñadas por baróns que xa fracasaron noutros momentos desde que perdemos o goberno da Xunta", incidiu, logo de remarcar que a súa candidatura "se basea na militancia".

Tras visitar o venres a militantes socialistas de Lugo, este sábado foi a quenda da provincia de Pontevedra, onde Gonzalo Caballero mantivo encontros en As Neves e O Porriño.

"Non se trata dos cargos, dos baróns. O protagonismo correspóndelle ás bases, que teñen que marcar a folla de ruta e fixar os novos referentes", apostilou.

Nesta liña, declarou que percibe "unha vontade moi forte de cambio" entre os socialistas galegos, que demandan "un partido máis aberto, máis ilusionante e con maior capacidade de apertura á sociedade".