O partido á fronte do Concello da Coruña, Marea Atlántica, arremete contra o PP polas súas promesas "falsas" e "electoralistas" e chama ao "compromiso de todas as administracións, especialmente da Xunta e do Estado" para cambiar o modelo económico de Punta Langosteira tras o anuncio da petroleira mexicana Pemex de que non se instalará na cidade.

Buque que atracou en Langosteira | Fonte: Europa Press

"Os anuncios non poden ser feitos de fume, porque este acaba sempre por desvanecerse", esgrime a marea nun comunicado no que afirma que o "naufraxio" no que se converteu o "desembarco" de Pemex non pode ser unha "escusa para volver cometer os mesmos erros".

Marea Atlántica culpa ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ao ex alcalde da Coruña, Carlos Negreira, e ao presidente da Autoridade Portuaria, Enrique Losada, de "erros" cometidos na "especulación" dos terreos portuarios, "patrimonio da cidadanía", no centro da cidade para "malvender os terreos" e "facer pisos e centros comerciais".

Estas especulacións, engadiron, foron rexeitadas "por máis de 4.000 persoas na manifestación do 7 de maio" e "só levaron" a que a Autoridade Portuaria acumulase unha débeda de "máis de 300 millóns de euros, que é incapaz de pagar".

Ante isto, aseguraron que "as promesas electoralistas non farán que A Coruña, nin Galicia, aumente a súa riqueza e o seu emprego", posto que se necesita "o compromiso de todas as administracións, especialmente da Xunta e do Estado" para desenvolver un proxecto "que xa custou case 1.000 millóns de euros".

CONEXIÓN FERROVIARIA "IMPRESCINDIBLE"

Neste sentido, Marea Atlántica arremete contra a Xunta ao "non facer valer a súa posición" nin "reclamar en Madrid, ao seu partido" que os orzamentos estatais inclúan un impulso "real e definitivo" dunha conexión ferroviaria "cualificada de imprescindible por parte do propio ente Portos do Estado".

O partido asegurou tamén que o calado actual do porto é "insuficiente para os requisitos dos operadores" de petróleo interesados, segundo Portos do Estado, tras un proxecto do PP de reforma de Punta Langosteira.

Ademais, esta obra ten un orzamento de 24,4 millóns de euros "que serán financiados só pola Autoridade Portuaria, a pesar da súa situación económica e sen ningún tipo de axuda europea", que pretendía obter pola venda do porto, "propiedade e patrimonio" da xente.

Marea Atlántica lembra que "non é a pimera vez" que ocorre algo así. De feito, en maio de 2012, Feijóo, Negreira e o presidente de España, Mariano Rajoy, anunciaron que a empresa chinesa Beijing 3E investiría 270 millóns no porto, o cal nunca se produciu.