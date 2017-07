Gómez Noya, sexto en Edmonton

Non puido Javi Gómez Noya subir ao podio na sexta proba das Series Mundias, disputada en Edmonton sobre distancia esprinte. Loitou arreo por estar nos postos de cabeza, pero foi perdendo posicións na parte final da carreira a pé e entrou en meta na sexta posición. Na primeira das dúas probas no Canadá, venceu de novo Mario Mola, que suma catro de seis triunfos (Gold Coast, Yokohama, Hamburgo e Edmonton), acompañado no podio por Jacob Birtwhistle e Richard Murray.

Javi Gomez Noya foi sexto na proba de Edmonton. | Fonte: ITU

O triatleta ferrolán, con 2.990 puntos, mantén o terceiro posto na clasificación xeral das Series Mundiais por detrás de Mario Mola e o talaverán Fernando Alarza. O vindeiro domingo, sétima proba en Montreal (19.30 horas), xa sobre distancia olímpica, máis longa (1,5 kms. de natación, 40 de bicicleta e 10 de carreira a pé) e que se axusta mellor ás condicións do campión galego.

Gómez Noya chegou á T1, tralos 750 metros de natación, a 20 segundos do líder Richard Varga. Trala transición, quedou no segundo grupo, pero axiña púxose a tirar xunto con Mario Mola e enganchou co grupo de cabeza. Ata 35 triatletas chegaron xuntos á T2, pero Gómez Noya, Mario Mola, Richard Murray e Jonathan Brownlee impuxeron un forte ritmo e marcháronse en cabeza.

Ao paso polo quilómetro tres, o galego tentou un cambio de ritmo e púxose en cabeza, pero pouco despois non puido seguir o bestial esprinte de Mario Mola, quedou na cuarta posición, sendo logo superado por Birtwhistle e Montoya. Birtwhistle esprintou e chegou a poñerse en cabeza, pero errou no seu cálculo e aínda quedaba unha volta, sendo de novo superado por Mario Mola, vencedor cun tempo de 54:52. Segundo foi Birtwhistle a 10 segundos e terceiro Murray a 15. Javi Gómez Noya entrou sexto a 33 segundos. O triatleta ferrolán non sobe ao podio das Series Mundiais dende que gañou a primeira proba en marzo en Abu Dhabi.

Clasificación xeral

1. Mario Mola 3.664 ptos.

2. Fernando Alarza 3.172

3. Javi Gómez Noya 2.990

4. Richard Murray 2.512

5. Jacob Birtwhistle 2.132