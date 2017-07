Unha muller ferida de gravidade ao explotar unha bombona nunha casa de Redondela (Pontevedra)

Unha muller resultou ferida de gravidade ao producirse a explosión dunha bombona nunha casa de Redondela (Pontevedra). A Policía Científica traballa en esclarecer se a explosión foi accidental ou provocada.

O suceso produciuse pasadas as 21.00 horas do pasado sábado nunha casa situada na parroquia de Vilar de Infesta, no Camiño Fonte da Lata. A explosión causou un incendio que destruíu por completo o inmoble.

Tras desprazarse ao lugar, Urxencias Sanitarias 061 trasladou á muller, con prognóstico grave, á unidade de queimados do hospital Povisa de Vigo. Segundo sinala o 112 Galicia, no interior do inmoble había dúas bombonas, das cales una foi manipulada.

A central de emerxencias recibiu un aviso ao redor das 21,00 horas da noite do sábado na que uns veciños alertaban dunha explosión e de que había un incendio nunha das casas de Vilar de Infesta.

Acto seguido, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia informaba do ocorrido a 061-Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros do Baixo Miño e de Vigo, á Policía Nacional, á Policía Local e a Protección Civil.