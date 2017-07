Controlados os dous incendios que afectan a Monterrei (Ourense), que suman xa máis de 230 hectáreas queimadas

Os dous incendios que desde o venres afectan o municipio ourensán de Monterrei (Ourense) permanecen controlados desde a noite do pasado sábado. Entre ambos, o lume calcinou xa máis de 230 hectáreas.

O incendio de maior magnitude, rexistrado na parroquia de Flariz, permanece controlado desde as 22,30 horas do sábado e, segundo as últimas estimacións, a superficie afectada supera as 170 hectáreas. Nas tarefas de control traballaron un técnico, once axentes, 36 brigadas, 17 motobombas, unha pa e medios áereos.

O outro lume forestal declarado en Monterrei, o que afecta á parroquia de Infesta, tamén quedou baixo control a partir das 21,40 horas da noite do sábado. Neste incendio, que calcinou xa 56 hectáreas, traballaron un técnico, nove axentes, 34 brigadas, 16 motobombas, unha pa e medios áereos.

ACTIVO EN VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

Ademais, desde última hora do sábado permanece activo un incendio forestal no municipio ourensán de Vilamarín de Valdeorras, en concreto, na parroquia de Valencia de Sil.

Segundo as primeiras estimacións da Consellería do Medio Rural, a superficie afectada supera as 20 hectáreas. Nas tarefas de control participan un técnico, nove axentes, 14 brigadas, 12 motobombas, unha pa e un avión.