O peregrino francés de 64 anos Claude Martin percorreu 1.400 quilómetros do Camiño de Santiago, pola 'Vía Podensis', para concienciar acerca da endometriosis, unha "epidemia oculta" diagnosticada en mulleres que padece a súa nora.

O peregrino francés Claude Martin eha percorrido 1.400 quilómetros. | Fonte: Europa Press

Segundo explicou 'querENDO' nun comunicado, a asociación de mulleres afectadas pola enfermidade en Galicia, Martin partiu o pasado 24 de xuño de Puy en Velay, unha localidade a 135 quilómetros de Lyon. Coas doenzas da muller do seu fillo o francés decidiu vir ata Santiago coa mochila cargada de panfletos informativos e co obxectivo de concienciar acerca da doenza.

Tras máis dun mes de percorrido a pé e a pedais, o peregrino chegou á Praza do Obradoiro este domingo ás 10,00 horas, onde o esperaban as mulleres de 'quereENDO'. A membro da directiva, Carmen Varela, comentou como Martin sufriu varios atrasos durante máis dun mes de viaxe: un intento de atraco, unha rotura das lentes ou moita choiva nun tramo do Camiño francés, que aprazaron a chegada do peregrino ata seis días.

Con todo, Varela afirmou que Martin se mostra "satisfeito" e que o peregrino se refire a a súa experiencia como "algo que hai que vivir unha vez na vida". En canto ao labor divulgativo, desde a asociación trasladaron as impresións do francés; asegura que ao levar un cartel na mochila que sinalaba o motivo da súa viaxe "a xente parábase para interesarse", mesmo, sinalaron, "preguntábanlle se el mesmo padecíaa".

60.000 CASOS EN GALICIA

Os datos relativos á enfermidade achegados por 'querENDO' revelan que o 10 por cento das mulleres en idade reprodutiva padécena, o que supón 60.000 casos de mulleres con endometriosis en Galicia. Ademais, a doenza ten un atraso medio no diagnóstico de oito anos.

Desde o colectivo amosáronse contentos de "conseguir por unanimidade no Parlamento de Galicia" no ano 2015 o debate dunha moción co Sergas para a implantación dunha guía de atención para as afectadas. "Somos a única Comunidade Autónoma que o distribúe, imos un pouco por diante do resto", aseverou Carmen Varela.

Doutra banda, seguen "pelexando para que se cre unha Unidade Multidisciplinar" de atención a estas mulleres. Segundo aclarou Varela, "as endometriosis máis complexas deberían ser atendidas por esta Unidade", xa que, "o 15 por cento dos diagnósticos son máis graves e complexos, o que supón 9.000 mulleres en Galicia que merecen ese dispositivo".

Por último, manifestaron que "a posibilidade de éxito dunha operación multiplicaríase con especialistas" que constituirían ese dispositivo e que, ao non existir, "as secuelas poden ser maiores".