A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cre que a visita deste luns do ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a Galicia é unha "oportunidade de ouro" para que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reclame "con rotundidade" que o Goberno galego "non acepta o segundo veto vergoñento de Rajoy á petición de transferencia da AP-9".

Ponton Advirte Conexion Galega Gurtel Q Salpica Feijoo | Fonte: Europa Press

Este domingo, en declaracións aos medios en Castrelo de Miño (Ourense), a líder frontista instou a Feijóo a "abandonar unha submisión a Madrid que ten un custo moi alto para os petos dos 20.000 galegos e galegas que cada día usan a AP-9".

E é que, para Pontón, o "veto" do Goberno central ao debate no Congreso da lei de transferencia da Autoestrada do Atlántico --aprobada na Cámara galega por unanimidade-- é unha mostra da "discriminación" que sofre Galicia respecto doutros lugares de España.

"Por que vascos e cataláns teñen as súas autoestradas desde décadas? Por que Galicia non ten os mesmos dereitos?", preguntouse a nacionalista, que asegurou que Feijóo vive instalado nun "'se bwana'" ás decisións do seu partido en Madrid, algo que "custa caro" aos galegos.

AUTOVÍA LUGO-SANTIAGO

Este luns, na axenda do titular de Fomento tamén figura a visita, xunto ao presidente autonómico, ao comezo das obras do tramo Palas de Rei-Melide da autovía Lugo-Santiago (A-54).

Ana Pontón tamén fixo referencia a esta infraestrutura, que cre que "corrobora a discriminación de Galicia". "Falamos dun novo tramo para unha autovía pola que levamos esperando 20 anos, que segue a paso de tartaruga", apostilou.

VISITA A CASTRELO DE MIÑO

A líder frontista realizou estas declaracións na súa visita ao Concello de Castrelo de Miño no marco das celebracións do décimo aniversario desde a chegada ao goberno do BNG co rexedor Xurxo Rodríguez á fronte.

Un municipio que, para Pontón, demostra "a capacidade de transformación a favor dos veciños que teñen os gobernos municipais do Bloque" e que evidencia "o potencial e a capacidade para construír unha Galicia con benestar".

TARIFA ELÉCTRICA GALEGA

Alí, nun concello onde se asenta un encoro, aproveitou para reclamar de novo a creación dunha tarifa eléctrica para Galicia porque "non é normal que sendo produtores netos de electricidade" os galegos "non se beneficien de tarifas máis baratas por unha decisión política baseada en criterios centralistas do Estado".

"Hai que corrixir esta situación apostando porque Castrelo de Miño e Ourense se beneficien dos seus recursos como a electricidade eléctrica para reinvestir na provincia e facer fronte ao envellecemento e ao despoboamento, que se beneficie de ser produtora de enerxía", concluíu.