A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, indicou que a comisión bilateral entre Xunta e o Ministerio de Fomento para a xestión da AP-9 baralla desde hai "semanas" a "necesidade" de levar a cabo unha análise "conciso e expreso" da posibilidade de tomar medidas ante os "atascos de verán" que se producen na Autoestrada do Atlántico.

Ethel Vázquez | Fonte: Europa Press

"Falamos continuamente coa Demarcación de Estradas para que se tomen medidas excepcionais en situacións excepcionais", declarou a conselleira nunha entrevista concedida este domingo á Cadena Ser.

A un día de que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, visite Galicia; Ethel Vázquez sinalou que a AP-9 é unha "infraestrutura estratéxica" e que a Xunta non tira a toalla no intento por conseguir a súa transferencia: "É o mellor para ter unha xestión directa e poder dar un mellor servizo".

Así mesmo, celebrou a decisión de Fomento de "descargar" aos galegos da subvención das peaxes do Morrazo e A Barcala, que será asumida polo Goberno central ata o final da concesión, en 2048, por un importe de seis millóns de euros ao ano.

PLAN DE TRANSPORTE

A conselleira defendeu que o plan de transporte --que provocou folgas apoiadas tanto por sindicatos como patronal-- está "avalado" por Bruxelas e que representa "a solución" para que Galicia non perda un servizo público que "está en perigo".

"É a única alternativa viable e legal como consecuencia da renuncia a case 600 liñas de transporte", incidiu, á vez que asegurou que non lle preocupa "en absoluto" o recurso ao plan presentado pola patronal.

Así, tras remarcar que o plan está pensado para "as pequenas e medianas empresas" e para que os galegos "teñan transportes independentemente de onde vivan", Vázquez afirmou que o obxectivo é "dar un maior uso social" a "eses centos de millóns de euros que a Xunta paga polo transporte escolar".

"Estamos a falar dun cambio de modelo que necesita Galicia; é imprescindible a modernización do Plan de transporte público", engadiu, para logo cualificar de "incoherente" que "determinadas empresas trasladen que os contratos son ruinosos pero preséntense con baixas importantes que acreditan os beneficios dos propios contratos".

Así as cousas, logo de que ao longo dos últimos días háxanse oficializado as primeiras concesións, a conselleira destacou que "o mapa" de transportes "que quede" tras o final do proceso "será moi parecido ao que había".