Extinguido un incendio en Monterrei (Ourense) e permanece controlado o outro que afecta a este municipio

Un dos dous incendios que ao longo deste fin de semana afectaron ao municipio ourensán de Monterrei, o da parroquia de Infesta, quedou extinguido ás 20,24 horas deste domingo.

Diso informou a Consellería do Medio Rural a través das redes sociais. Segundo as últimas estimacións, o lume arrasou 62,93 hectáreas, tres de superficie arborado e o resto de monte raso.

O outro incendio declarado no termo municipal de Monterrei, rexistrado na parroquia de Flariz, permanece controlado desde as 22,30 horas do sábado.

A superficie afectada elévase ata as 170 hectáreas, segundo os últimos datos comunicados pola Xunta na mañá do domingo.

VILAMARÍN DE VALDEORRAS

Así mesmo, permanece estabilizado desde as 15,00 horas deste domingo o incendio forestal declarado no municipio ourensán de Vilamarín de Valdeorras, en concreto, na parroquia de Valencia de Sil.

O lume iniciouse na tarde noite do pasado sábado e a superficie afectada elévase ata as 40 hectáreas. Desde o sábado traballaron na zona un técnico, 16 axentes, 26 brigadas, 17 motobombas, unha pa e medios aéreos.