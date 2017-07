Xoán Ledo vale un Mundial

34-34 e penalti a prol de Dinamarca co tempo cumplido. Xoán Ledo parou coa perna o lanzamento dende os sete metros e forzou a prórroga para España.

Xoán Ledo, decisivo coas súas paradas. | Fonte: @IHF_info

Gañaban os dinamarqueses 38-37, pero de novo Xoán Ledo foi providencial, con tres paradas decisivas nos últimos minutos que permitiron a remontada dos españois.

Marcou Dani Dujshebaev dende campo propio o 38-39 e España, co lalinense Xoán Ledo e o coruñés Rubén Río nas súas filas, acadou por primeira vez na súa historia, e tras seis subcampionatos, o título de campioa do Mundo júnior en Alxeria.

Como non podía ser doutro xeito, Xoán Ledo, que incluso marcou dous goles na final con lanzamentos de campo a campo, foi elexido o mellor porteiro do torneo. O lalinense, espectacular durante todo o torneo, xa fora decisivo no partido de cuartos de final no que España gañou a Hungría cun apertado 29-30. E en semifinais, onde a selección dirixida por Isidoro Martínez vencera a Alemania 21-26. Na gran final, 38-39 a Dinamarca, co lalinense de protagonista estelar.

Formado no BM Lalín, Xoán Ledo, que xa gañara o pasado verán o Europeo júnior e que foi convocado nalgunha ocasión coa selección absoluta, militou a pasada campaña no Villa de Aranda da Asobal.