Arde unha casa abandonada en Lugo sen que se produzan feridos

Unha casa abandonada na rúa Xosé Ferro Coengo da cidade de Lugo, á altura do número 10, rexistrou un incendio ao redor das 20,30 horas deste domingo sen que se producisen danos persoais.

O 112 Galicia recibiu a alerta do incendio a última hora da pasada tarde a través dun particular que indicou que podería haber xente sen fogar dentro.

De inmediato, o 112 Galicia requiriu a intervención de 061-Urxencias Sanitarias, Bombeiros de Lugo e Policía Local. Finalmente, a dotación sufocou o lume, que provocou que ardesen uns 20 metros cadrados no interior da casa, pero ninguén resultou ferido.

Por outra banda, un coche ardeu por completo esta noite nas Pontes de García Rodríguez (A Coruña). Un particular deu a voz de alarma ao 112 Galicia ás 1,15 horas.

Os feitos ocorreron na estrada que une Lugo e As Pontes de García Rodríguez, pasando o campo de tiro. Acto seguido, o persoal do 112 Galicia pasou o aviso aos Bombeiros do Eume e á Garda Civil.