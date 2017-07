Unha colisión múltiple entre tres coches sáldase cunha persoa ferida leve en Pontevedra

Un choque entre tres coches saldouse esta noite cunha persoa ferida leve en Pontevedra, segundo informou o servizo 112 Galicia. O accidente ocorreu na Ponte de Santiago, nas proximidades do pavillón municipal de deportes.

O 112 Galicia tivo constancia do sinistro a través da alerta dun particular ás 22,10 horas do domingo. Indicou que había unha persoa accidentada que se queixaba de dor no pescozo.

A partir de aí, o persoal do 112 Galicia pasou o aviso a 061-Urxencias Médicas e á Policía Local.