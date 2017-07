Controlados ou extinguidos os tres incendios de Ourense, que calcinaron 280 hectáreas

O tres incendios forestais que nas últimas xornadas afectaron á provincia de Ourense, declarados no municipio de Vilamartín de Valdeorras e outros dous no de Monterrei, permanecen controlados ou extinguidos, despois de ter calcinadas máis de 280 hectáreas, segundo a información da Consellería do Medio Rural.

Un dos lumes da provincia de Ourense

Así, ás 21,23 horas da pasada noite deuse por controlado o lume rexistrado no concello de Vilamartín de Valdeorras, parroquia de Valencia do Sil.

Este lume iniciouse o sábado ás 23,22 horas e, segundo as últimas estimacións, afectou a unhas 46 hectáreas, 6 delas de monte arborado e o resto de raso. Nos labores de control traballan un técnico, 17 axentes, 27 brigadas, 17 motobombas, 1 pa, 3 helicópteros e un avión.

Pola súa banda, continúa controlado, desde as 22,30 horas do sábado, o incendio declarado no municipio de Monterrei, parroquia de Flariz, que segundo as últimas estimacións queimou unha superficie de 172 hectáreas. No seu control traballan un técnico, 15 axentes, 40 brigadas, 19 motobombas, 1 pa, 11 helicópteros e 4 avións.

Tamén en Monterrei, quedou extinguido desde as 20,24 horas da pasada tarde o incendio rexistrado na parroquia de Infesta, que afectou a 62,93 hectáreas, das cales 3 eran de arboredo e o resto de raso.

Neste incendio, que se iniciou o venres ás 17,30 horas, traballaron un técnico, 12 axentes, 40 brigadas, 18 motobombas, 1 pa, 13 helicópteros e 6 avións.