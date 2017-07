Practican este luns a autopsia á moza que faleceu nun accidente de quad en Xunqueira (Ourense)

Un equipo de atestados da Garda Civil de Tráfico de Ourense e o forense xestionan este luns as dilixencias oportunas para practicarlle a autopsia ao corpo da moza de 17 anos de idade que este domingo faleceu nun accidente de quad rexistrado no municipio ourensán de Xunqueira de Espadanedo.

Segundo informaron a Europa Press fontes da Garda Civil de Ourense, o sinistro rexistrouse este domingo ás 19,10 horas nunha pista forestal do lugar de Paradela, no municipio de Xunqueira Espadanedo.

O accidente tivo lugar debido a unha saída de vía e o posterior choque contra un noiro do quad lixeiro que circulaba conducido pola moza falecida, con iniciais L.O.G., de 17 anos de idade e que era veciña da Valenzá, no municipio de Barbadás.

Segundo comprobou a Garda Civil de Tráfico, a menor falecida non levaba o casco de protección, pero a investigación permanece aberta para determinar as causas exactas do sinistro.

A moza falecida ía acompañada en mesmo vehículo por C.F.R., tamén de 17 anos de idade e veciño de Ourense, quen resultou ileso. O equipo de atestads confecciona o atestado do suceso para remitirllo ao xulgado garda de Ourense.