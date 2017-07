De la Serna di que ceder a AP-9 provocaría a fin da rede estatal

Desta forma, e aludindo á actual "conxuntura política", argumentou o ministro este luns, tras unha reunión co presidente da Xunta, a segunda negativa do Goberno central a que o Congreso dos Deputados debata a iniciativa aprobada por unanimidade no Parlamento galego para lograr a cesión desta infraestrutura.

Feijóo e De la Serna | Fonte: Europa Press

Xunto a el, o titular do Executivo galego, o tamén popular Alberto Núñez Feijóo, subliñou que o seu equipo non renuncia a esta demanda, pero considerou que agora, nun momento de "tensións territoriais" coa "deslealdade máxima" por parte de Cataluña --á que non mencionou explicitamente--, "hai que apoiar ao Goberno de todos".

