O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, que anunciou a súa intención de presentarse ás primarias para liderar o partido en Galicia, asegurou este luns que nestes momentos do proceso "non tería sentido" barallar un pacto entre candidaturas, á vez que non descartou a posibilidade de participar nun futuro nun debate co resto de candidatos.

Xoaquín Fernández Leiceaga. | Fonte: Europa Press

En resposta a preguntas dos medios durante unha roda de prensa en Santiago, Leiceaga admitiu que "ata o momento da votación sempre hai posibilidades de acordo" entre candidatos, dado que os tres son "compañeiros de partido", dialogan e teñen unha relación "persoal cordial", á vez que comparten "un mesmo tronco común de principios políticos", o que "facilita as cousas".

"Pero, sen dúbida, non ten demasiado sentido que, nestes días en que decidimos presentar unha candidatura, esteamos nese escenario", dixo Fernández Leiceaga, que precisou que agora é o momento de dirixirse aos militantes e simpatizantes para "explicar o seu proxecto" e "ver como reaccionan", o que será a "tarefa principal" durante o mes de setembro.

Ao mesmo tempo, preguntado sobre si se producirán debates entre candidatos, apostou por "non descartar nada neste momento". "O proceso formalmente abrirase en setembro e xa falaremos nese momento", dixo Leiceaga, que non puxo "ningunha dificultade" pola súa banda.