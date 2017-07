Beneficios e mitos sobre o Omega 3

Trátase duns ácidos grasos non saturados que son claves para moitas funcións no noso corpo. A principal fonte para absorbelos son os mariscos e algúns tipos de peixes azuis. Ante isto, en varios países, Estados Unidos por exemplo, autoridades sanitarias recomendan incorporar polo menos 220 gramos de alimentos ricos en omega-3 na nosa dieta cada semana.

Sardiñas | Fonte: José Antonio Gil Martínez wikimedia

Como moitos cidadáns non teñen un doado acceso a estes alimentos, ou simplemente non lle gustan ou non teñen tempo abondo para cociñalos, proliferan os produtos, como os da gama enerzona, que nos permiten incorporar o Omega 3 a nosa dieta a través de pílulas.

Segundo lembra o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, “hai unha cantidade significativa de investigacións científicas sobre a relación do omega 3, especialmente o atopado en marisco e aceite de pescado, e as enfermidades cardiacas”. Malia que a evidencia suxire que unha dieta boa para o corazón debe incorporar alimentos ricos en omega-3, os resultados das investigacións son inconsistentes no referido aos suplementos. Polo contrario, as autoridades indican que hai “algunha evidencia” de que estes ácidos poden axudar en reducir os síntomas da artrite reumatoide.

Sobre os suplementos, como enerzona omega-3, os expertos sinalan que normalmente non teñen efectos negativos asociados. Aínda que nalgúns casos pode haber síntomas gastrointenales, son moi menores, polo que os suplementos de omega-3 en xeral son seguros.

Os beneficios dos ácidos e dificultade para consumir os produtos naturais con eles disparou o consumo dos suplementos nos últimos anos. Cando lles preguntaron aos consumidores nos Estados Unidos, case o 8 por cento da poboación adulta e máis do 1 por cento dos nenos entre 4 e 17 anos consumíranos durante os 30 días previos a facerlle a interpelación.