O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, pediu este luns ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "recupere a credibilidade" e esixa ao Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a retirada do "veto" do Goberno á tramitación no Congreso da lei de transferencia da AP-9 a Galicia.

Leiceaga, este lunes | Fonte: Europa Press

Nunha roda de prensa, e con motivo da visita do ministro a Galicia, Fernández Leiceaga dixo a Feijóo que "todo o demais" en relación a esta infraestructura será "unha decepción e unha claudicación".

"O ministro veu a Galicia a lavarse a cara, pero con pouco xabón", subliñou o socialista, para quen os seis millóns comprometidos polo Goberno para asumir os peajes da Barcala e Rande son "unha esmola" en comparación coa "redución do investimento" na comunidade. "Esixímoslle ao presidente da Xunta que restitúa a credibilidade de Galicia e reclame a retirada do veto", apostilou.

Leiceaga tamén se referiu á apertura do enlace da AP-9 en Sigüeiro, que atribuíu á presión veciñal despois de que estivese "terminado fai un ano", durante a "precampaña".

En relación tamén á AP-9, Leiceaga criticou que enlaces como o de Ordes "non os paga Fomento", si non que os van a pagar todos os galegos cunha subida de peajes anunciada para 2018", aínda que "os inaugure o ministro".