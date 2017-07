Detido por supostamente matar a puñaladas a unha muller en Boiro e a investigación apunta a un asunto de drogas

Un home de 38 anos, cuxo nome responde as iniciais S.V.P., foi detido este luns por supostamente matar a puñaladas a unha muller de 66, C.D.D., en Boiro (A Coruña). A investigación está aberta pero fontes da investigación apuntan como principal hipótese a un asunto de drogas.

Os feitos ocorreron sobre as 2 da madrugada, cando o 112 recibiu un aviso, o que mobilizou aos axentes da Garda Civil que, antes de chegar ao lugar, identificaron a un home que camiñaba espido de cintura para arriba e cunha mochila.

Ao detectalo nervioso, segundo apuntas as fontes consultadas por Europa Press, identificárono e comprobaron que nunha mochila portaba un coitelo, que supostamente foi o utilizado para acabar coa vida da muller. Tamén portaba pezas de roupa ensanguentada e todo este material está a ser analizado nestes momentos.

Tanto o presunto agresor como a falecida son naturais de Boiro e non mantiñan ningunha relación sentimental, senón que os encontros estaban relacionados con drogas, segundo sinalan as mesmas fontes. O home aínda non pasou a disposición xudicial.