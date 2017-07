O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, esixiu á Generalitat que deixe de dar "pasos que non levan a ningunha parte", e reclamoulle o "cumprimento da legalidade vixente".

De la Serna e Feijóo, en Santiago | Fonte: Europa Press

Así o afirmou, nun acto en Santiago, a preguntas dos xornalistas. De la Serna advertiu de que o Goberno español "vai pór en marcha todos os instrumentos legais" á súa disposición "para evitar" que se celebre un referendo que entende "ilegal".

O Executivo central fará, subliñou, "todo o que teña que facer" para tentar que se cumpra "a legalidade", entre outras actuacións "recorrer actos ilegais".

Respecto diso, o ministro insistiu en que espera que a Generalitat cumpra con "a legalidade vixente" e deixe "de dar pasos que non levan a ningunha parte" salvo, ao seu xuízo, un aumento da "tensión" de forma "innecesaria".

Xustamente este luns, JxSí e a CUP rexistraron pasadas as 10,30 horas no Parlament a lei con quérena convocar, organizar e celebrar o referendo do 1 de outubro sobre a independencia de Cataluña e pediron tramitala polo mecanismo de "urxencia extraordinaria".

"TENSIÓNS TERRITORIAIS"

En Compostela, o titular de Fomento, tras reunirse co presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, xustificou a súa negativa a transferir a autoestrada AP-9 a Galicia porque, de facelo, segundo argumentou, despois virías máis procesos similares e isto, na actual "conxuntura política", implicaría un "certo desmantelamento" do Estado.

Ante isto, Núñez Feijóo, que avisou que non renuncia á demanda da infraestrutura, avogou por ser "leal" dadas as "tensións territoriais" e nun momento en que se está dando unha "deslealdade máxima" e "histórica", dixo, en contra da Constitución e os estatutos de autonomía.