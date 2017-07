Fomento reitera que o AVE chegará a Galicia en 2019

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reiterou o seu compromiso de que o AVE chegue a Galicia a finais de 2019, á vez que reivindicou o "caso excepcional" que constitúe a nosa comunidade, na que o desbloqueo de 21 tramos que presentaban "problemas" de tipo técnico e administrativo resolveuse sen necesidade de que houbese rescisións contractuais. Ditas rescisións, segundo explicou a continuación o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, impedirían "cumprir o calendario" fixado o pasado xaneiro para que a alta velocidade estea "en probas" dentro de dous anos, posto que necesariamente as obras se alongaron.

Feijóo e De la Serna, en Santiago | Fonte: Europa Press

Por iso, Feijóo puxo "en valor" a actuación de Fomento, e tamén reivindicou o dato "incuestionable" que sitúa a Galicia como "segunda comunidade con maior investimento por habitante" nos orzamentos xerais do Estado, con máis de 1.000 millóns. Con todo, lembrou que "o importante é executar", e estimou que o ano acabe cunha cifra a este respecto "moi superior" á de anos "anteriores".

"DISTINTO GRAO DE EXECUCIÓN"

Nunha comparecencia conxunta, tras manter unha reunión de hora e cuarto en Santiago, ambos os mandatarios apuntaron ao AVE como un dos asuntos prioritarios que abordaron no encontro.

Pola súa banda, De la Serna lembrou que "os 21 tramos" que presentaban problemas "foron desatascados" e están, segundo dixo, "en distinto grao de execución".

De feito, indicou que o "máis recente", o de Portocamba-Cerdedelo, iniciou os traballos a comezos de xullo, e tamén se referiu a os de Zamora-Pedralba, con data de finalización prevista en 2018; e Pedralba-Taboadela-Ourense, tamén cos problemas "resoltos".

O titular de Fomento atribuíu ao "impulso" no "traballo de Adif" a "fortuna" de que na comunidade galega non tivese que recorrerse a rescisións contractuais, e dixo que grazas a iso está "en condicións de seguir mantendo o compromiso" de que a alta velocidade estea terminada en 2019.

OURENSE, VIGO, LUGO

Ademais, aludiu á tramitación da variante de Ourense, na que asegurou que "segue" traballando o seu departamento, e falou tamén de "pasos importantes" no tramo Cerdedo-Vigo. "Hai datas e traballos para aprobar o expediente", resaltou, antes de valorar que o Ministerio está "a correr", pero lembrando que os trámites son necesarios neste tipo de actuacións.

Por outra banda, De la Serna mencionou a conexión con Lugo como a "seguinte prioridade" de Fomento, e informou de que o administrador ferroviario quere evitar "atrasos" para o que xa avanza en tramos "comúns" en ámbitos como a electrificación e outras adaptacións.

A este respecto, Núñez Feijóo celebrou que se vaian abordar "de forma inmediata" estes asuntos, "en tramos que manteñen o trazado", para, segundo dixo, "ir gañando tempo", no que cualificou a "solución menos mala".

Sobre o corredor "específico propio" entre Ourense e Vigo, indicou que a intención é que os trens que vaian de Madrid á cidade olívica non teñan que parar en Santiago, pero precisou que haberá que estudar o uso destes servizos.

A maiores, o xefe do Executivo autonómico trouxo a colación a cidade de Ferrol, na que, segundo avisou, "hai que adecuar as vías". Lugo e Ferrol, segundo incidiu, son "as únicas" cidades para as que non se contempla a conexión coa alta velocidade.

INTERMODAIS

En canto ás estacións intermodais, De la Serna chamou a atención ao "impulso definitivo" dado nos últimos meses, desde comezos de ano, tanto pola Xunta como polo Goberno central e os concellos implicados.

Así, aínda que unhas van "máis rápido ca outras", defendeu "pasos importantes" e afirmou que existe "unha batería de accións en cada unha" das terminais, no que cualificou como un "intensísimo traballo".

Na súa quenda, Feijóo mencionou á Coruña, que lle "preocupa" polo "cambio de criterios" do Concello, que, ao seu xuízo, está "a prexudicar" á cidade no obxectivo de que "vaia ao mesmo ritmo" cas outras.

O presidente galego dixo que o AVE "ten que chegar" coas intermodais "terminadas" e coincidiu en que en Vigo, Ourense e Santiago están "moi adiantadas", tras o uso de "leis autonómicas" nas dúas primeiras por motivos de normativa urbanística. No que respecta a Lugo, explicou que se están "valorando" as súas necesidades nunha "remodelación" precisa.