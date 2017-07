O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pediu "desculpas" ao alcalde de Santiago, Martiño Noriega, "se se sentiu ofendido" porque con motivo da visita deste luns a Santiago a axenda ministerial non incluíu ningún encontro nin aviso ao rexedor compostelán.

Feijóo E De La Serna No Pazo De Raxoi | Fonte: Europa Press

Con todo, a continuación, a preguntas dos xornalistas polo malestar que trasladou Noriega por este feito, o ministro sinalou que na súa época como alcalde viu pasar a moitos ministros por Santander pero "xamais" sentiu "ofendido" porque non se entrevistasen con el.

Así, De la Serna avogou por manter unha relación "fluída" co goberno da capital galega, pero argumentou que a axenda deste luns era "concreta e moi esmagada".

Tras un encontro co presidente galego de hora e cuarto no Pazo de Raxoi (que é á vez a sede do Concello e tamén de dependencias do Goberno da Xunta), o responsable de Fomento e Alberto Núñez Feijóo visitaron obras da autovía que conectará Lugo con Compostela, e no medio ofreceron unha rolda de prensa.

"Non había cabida para aumentar a axenda", seguiu xustificando o ministro, antes de indicar que "en calquera outro momento" poderá verse co alcalde santiagués. Este luns, segundo incidiu, a cita estaba fixada co xefe do Executivo autonómico.