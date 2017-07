A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cargou contra o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, por ir este luns "de ganchete" co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "aplaudindo os incumprimentos" do Goberno central con Galicia en materia de infraestruturas.

Ana Pontón sobre Ferroatlántica | Fonte: Europa Press

Así se expresou a líder frontista en comparecencia de prensa este luns, mesmo día no que o titular de Fomento atópase na comunidade galega, unha visita que Pontón cualificou como "inoportuna" e que referenda a súa idea de que Galicia está "discriminada" por parte da Administración central respecto doutros territorios do Estado.

"Por respecto e dignidade, (De la Serna) hoxe tiña que anunciar o levantamento do veto ao traspaso da AP-9", aseverou a nacionalista, para logo incidir en que é "vergoñento" que o Goberno español bloquee o debate nas Cortes da lei galega para a transferencia desta infraestrutura, aprobada por unanimidade no Pazo do Hórreo.

Para Pontón, a visita de De la Serna --"o ministro dos atrasos do AVE"-- é "o vivo retrato da discriminación do Estado con Galicia", ejemplificada nun "reguero de incumprimentos" mentres outros territorios como o País Vasco, Cataluña ou Madrid levan "investimentos millonarios".

Por todo iso, reclamou "compromisos reais e menos propaganda" por parte do Ministerio de Fomento, ao que pide "un plan urxente de investimentos" en Galicia que estableza un "calendario claro" para o cumprimento dos prazos de execución.

AUTOVÍA LUGO-SANTIAGO

Tras reunirse con Feijóo na mañá deste luns, Íñigo de la Serna e o xefe do Executivo autonómico desprazáronse a Melide (A Coruña) para asistir á posta en marcha das obras dun tramo da Autovía Lugo-Santiago.

"É de coña que vendan como un gran logro un tramo de 11,7 quilómetros dunha autovía pola que levamos esperando 20 anos", comentou Pontón respecto diso, para logo ironizar con que a construción da conexión por vía rápida de Lugo con Santiago "leva máis tempo que o Escorial".