O cineasta José Luis Cuerda recibiu xa a alta médica no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, ao cal fora trasladado este domingo, tras sufrir un golpe na cabeza nun hotel do municipio coruñés de Betanzos.

José Luís Corda, Goya ao Mellor Guión Adaptado | Fonte: Europa Press

Segundo confirmou a Europa Press o propio José Luis Cuerda, atópase "ben" e agora só necesita "descansar". "Isto non é noticia. Hoxe recibiu moita máis xente o alta", afirmou tentando restar transcendencia ao incidente no que se viu involucrado.

O director atopábase en Betanzos no marco da Semana do Cinema desta localidade. Alí, na gala do clausura celebrada o pasado sábado, recibiu unha homenaxe á súa traxectoria.

José Luis Cuerda, nacido en Albacete en 1969, garda unha gran relación con Galicia, onde posúe unha adega situada no municipio ourensán de Leiro, na que elabora viño ribeiro.

O director xa escribiu este domingo, horas despois do incidente, un tweet no que agradecía a preocupación demostrada polo seu estado de saúde. "Como o de caerse non é contaxioso, mándovos bicos e abrazos", finalizaba.